Şampiyonlar Ligi E grubunda Ajax, deplasmanda AEK'yı Tadic'in golleriyle 2-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi



İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 67. dakikasında AEK'lı Livaja, ceza sahası içinde elle oynadığı için hem ikinci sarı kartını görüp takımını 10 kişi bıraktı, hem de penaltı yaptırdı. Topun başına gelen Dusan Tadic, 68'te fileleri havalandırdı.

72. dakikada Dusan Tadic, Klaas Jan Huntelaar'ın pasında boş kaleye vuruşunu yaptı ve galibiyeti getirdi.

Ajax bu sonuçla puanını 11'e yükselterek, son 16 takım arasına kalmayı başardı. AEK ise henüz puanla tanışamadı.

Grubun son maç gününde Ajax, Bayern'i sahasında ağırlayacak. AEK ise Benfica deplasmanına gidecek.





PLZEN MOSKOVA'DA KAZANDI

G Grubu mücadelesinde ise Çekya temsilcisi Viktoria Plzen, ikinci yarıda bulduğu gollerle Rusya ekibi CSKA Moskova'yı 2-1 mağlup etti.

CSKA Moskova'nın tek golünü 10. dakikada penaltıdan Nikola Vlasic kaydederken, Viktoria Plzen ise 56. dakikada Roman Prochazka ve 81. dakikada Lukas Hejda'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Takımının ilk golünü kaydeden Prochazka, 44. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu ise golle sonuçlandıramadı.

Grupta ilk iki sıraya çıkma şansı kalmayan 4 puanlı iki takımdan UEFA Avrupa Ligi'ne bilet alacak ekip, 6. hafta maçlarının ardından belli olacak