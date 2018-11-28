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  • 28.11.2018 09:45
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 09:46

Ajax Atina'da 'yı Tadic'in golleriyle 2-0 yendi

Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. maç gününde  Atina ile AjaxAmsterdam karşı karşıya geldi. Spirous Louis Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax, 2-0'lık skorla kazandı.

Ajax Atinada turu garantiledi

Şampiyonlar Ligi E grubunda Ajax, deplasmanda 'yı Tadic'in golleriyle 2-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi

İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 67. dakikasında AEK'lı Livaja, ceza sahası içinde elle oynadığı için hem ikinci sarı kartını görüp takımını 10 kişi bıraktı, hem de penaltı yaptırdı. Topun başına gelen , 68'te fileleri havalandırdı.

72. dakikada Dusan Tadic, Klaas Jan Huntelaar'ın pasında boş kaleye vuruşunu yaptı ve galibiyeti getirdi.

Ajax bu sonuçla puanını 11'e yükselterek, son 16 takım arasına kalmayı başardı. AEK ise henüz puanla tanışamadı.

Grubun son maç gününde Ajax, Bayern'i sahasında ağırlayacak. AEK ise deplasmanına gidecek.

PLZEN MOSKOVA'DA KAZANDI

G Grubu mücadelesinde ise Çekya temsilcisi , ikinci yarıda bulduğu gollerle ekibi CSKA 'yı 2-1 mağlup etti.

CSKA Moskova'nın tek golünü 10. dakikada penaltıdan Nikola Vlasic kaydederken, Viktoria Plzen ise 56. dakikada Roman Prochazka ve 81. dakikada Lukas Hejda'nın ağları sarsmasıyla mücadeleden 3 puanla ayrıldı. Takımının ilk golünü kaydeden Prochazka, 44. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu ise golle sonuçlandıramadı.

Grupta ilk iki sıraya çıkma şansı kalmayan 4 puanlı iki takımdan Avrupa Ligi'ne bilet alacak ekip, 6. hafta maçlarının ardından belli olacak

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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