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  • 27.11.2018 19:56
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 20:01

Terim açıkladı! 'Lokomotiv maçında oynayacak'

Galatasaray teknik direktörü ve futbolcu , Lokomotiv Moskova maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Moskova'daki hava şartlarından bahseden Fatih Terim "Diğer iki maça baktığımız zaman hava şartları fena değildi ancak Moskova'da da böyle sert bir hava bekliyorduk. Kar yağdı, hava sıcaktı, soğuktu, ayağım kaydı deme lüksüne sahip değiliz. Bu sezon pek de soğuk yaşamadık ama maç saatine kadar adapte olmak zorundayız." dedi.

"SİSTEMLERE PEK TAKILMAYIN, FELSEFEYE BAKIN"
Fatih Terim, Yuri Semin'in Galatasaray'ın sistemiyle ilgili sözlerine, "Semin Rus futbolunun önemli isimlerinden, kendisini tebrik ediyorum ve hakkımda söylemiş olduklarından dolayı da teşekkür ediyorum. Üçlü, dörtlü, beşli gibi sistemlere pek takılmayın, ne yapmak istediklerimize, oyun felsefemize bakmak lazım." şeklinde yanıt verdi.

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