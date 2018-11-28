Kartal’da sakatlar düşündürüyor

Beşiktaş'ta sakatlık krizi bitmiyor... Siyah-Beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Pepe, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre, Enzo Roco ve Gökhan Gönül'ün Sarpsborg ile oynanacak maçta kesin olarak forma giymeyeceği öğrenildi. Bu oyuncuların dışında Atiba ve Güven de Avrupa'da oynayamıyor. Ayrıca Tolgay Arslan da kadro dışı olduğu için oynayamayacak Siyah- Beyazlı takımda sakatlığı geçen Lens ve Adriano'nun ise Şenol Güneş'in şans vermesi durumunda yarın forma giyebileceği öğrenildi.