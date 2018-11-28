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  • 28.11.2018 10:02

turu garantiledi

, 'yı tek golle devirerek son 16 turuna adını yazdırmayı garantiledi.

Juventus turu garantiledi

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 5. hafta karşılaşmalarında 'yı ağırlayan , rakibini 1-0'lık skorla devirdi.

Bu galibiyetin ardından Juventus gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi garantilerken, Valencia'nın da üçüncülükle yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi kesinleşti.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Juventus, 'in 59. dakikada kaydettiği golle sahadan üç puanla ayrıldı.

Juventus bu galibiyetle 12 puana yükselirken, Valencia ise 1 puanda kaldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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