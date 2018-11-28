Juventus turu garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 5. hafta karşılaşmalarında Valencia'yı ağırlayan Juventus, rakibini 1-0'lık skorla devirdi.

Bu galibiyetin ardından Juventus gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi garantilerken, Valencia'nın da üçüncülükle yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi kesinleşti.





İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçta Juventus, Mario Mandzukic'in 59. dakikada kaydettiği golle sahadan üç puanla ayrıldı.

Juventus bu galibiyetle 12 puana yükselirken, Valencia ise 1 puanda kaldı.