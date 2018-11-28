Lig tarihinin en ilginç sezonlarından birisini yaşıyor... Yıllardır şampiyonluklara ambargo koyanbu sezon bir hayli geride kalmış durumda... 3 büyüklerin yerine ise'un diğer iki temsilcisizirvede keyif yapıyor.yıllardaki istikrarlı performansını sürdürensonundaliderlik koltuğunda oturuyor. İkinci sırada ise, sezonuntakımıyer alıyor.karşınzirvenindagerisindekalmış durumda...Tarihinin en kötüsezonunu geçiren'nin'denyediğifark iseoynadığı futbol dadikkate alındığındatablonun kısa vadededeğişmesi zor gözüküyor.'da'unyaptığınışimdibaşarmayıhedefliyor.