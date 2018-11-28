Sakat ve cezalılar nedeniyle büyük bir kadro sıkıntısı yaşayan Galatasaray, Lokomotiv maçına ideale yakın bir 11'le çıkacak. Ligde cezalı olan Ndiaye, Donk ve Rodrigues bu akşam takımdaki yerini alacak. Sakatlığı geçen Nagatomo da 11'e geri dönecek. Sadece Emre, Sinan ve Belhanda, Lokomotiv önünde görev yapamayacak.
- Spor
- 28.11.2018
- Gazete
Galatasaray'da bu kez kadro sıkıntısı yok
Ligde cezalı olan Ryan Donk, Rodrigues ve Ndiaye bu akşam forma giyecek. Nagatomo da 11’de olacak.
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