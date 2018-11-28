ve cezalılar nedeniyle büyük bir kadro sıkıntısı yaşayanmaçına ideale yakın bir 11'le çıkacak. Ligde cezalı olanbu akşam takımdaki yerini alacak. Sakatlığı geçenda 11'e geri dönecek. Sadeceönünde görev yapamayacak.