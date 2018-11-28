Merkez Hakem Kurulu, dün yaptığı basın açıklamasında Galatasaray- Atiker Konyaspor maçındaki performansları nedeniyle Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın ikinci bir değerlendirmeye kadar dinlendirilmesi kararı verildiğini belirtmişti.

Söz konusu karara bugün Kulüpler Birliği'nden itiraz geldi. Birliğe üye olan 17 kulübün ortak kararıyla Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararın geri çekilmesi talep edildi.

Kulüpler Birliği'nin iki hakeme verdiği desteğin ardından Fenerbahçe'den de flaş bir hamle geldi. Birliğin yaptığı açıklamayı resmi internet sitesinden yayımlayan Sarı Lacivertliler, Twitter hesabından da açıklamada yer alan şu ifadeyi paylaştı: