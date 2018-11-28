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  • 28.11.2018 16:21
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 17:09

'den 'a 'ayrıcalık' göndermesi

- maçındaki performansları tartışılan ve 'ya Kulüpler Birliği'nin destek vermesi sonrası 'den flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçeden Galatasaraya ayrıcalık göndermesi

, dün yaptığı basın açıklamasında - maçındaki performansları nedeniyle ve 'nın ikinci bir değerlendirmeye kadar dinlendirilmesi kararı verildiğini belirtmişti.

Söz konusu karara bugün Kulüpler Birliği'nden itiraz geldi. Birliğe üye olan 17 kulübün ortak kararıyla Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için verilen kararın geri çekilmesi talep edildi.

Kulüpler Birliği'nin iki hakeme verdiği desteğin ardından 'den de flaş bir hamle geldi. Birliğin yaptığı açıklamayı resmi internet sitesinden yayımlayan Sarı Lacivertliler, Twitter hesabından da açıklamada yer alan şu ifadeyi paylaştı:

"Bir camianın adalet değil ayrıcalık talep etmesi, Türk futbolunun hak ettiği adil yönetim ve eşit şartlarda mücadele etme fırsatı karşısındaki en büyük tehlikedir."

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı o paylaşım:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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