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Bu maçı alacağız başka yolu yok! , Lokomotiv deplasmanında...

4 puanlı G.Saray, Lokomotiv deplasmanında kazanamazsa ikinci tur şansı bitecek. Bir yandan da gözler biletinde olacak.

Bu maçı alacağız başka yolu yok!
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam Rusya'da çok önemli bir sınav verecek. Cimbom, D Grubu'ndaki 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

HAKEM İSPANYOL
Saat 20.55'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Anto-nio Mateu yönetecek. 4 maçta 4 puan toplayabilen Galatasaray eğer Lokomotiv'i yenerse hem ilk iki iddiasını son haftaya taşıyacak hem de Avrupa Ligi'ni garantiye alacak. Beraberlik halinde ise Sarı-Kırmızılılar'ın gruptan çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkacak.

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