Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam Rusya'da çok önemli bir sınav verecek. Cimbom, D Grubu'ndaki 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.



HAKEM İSPANYOL

Saat 20.55'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Anto-nio Mateu yönetecek. 4 maçta 4 puan toplayabilen Galatasaray eğer Lokomotiv'i yenerse hem ilk iki iddiasını son haftaya taşıyacak hem de Avrupa Ligi'ni garantiye alacak. Beraberlik halinde ise Sarı-Kırmızılılar'ın gruptan çıkma ihtimali tamamen ortadan kalkacak.