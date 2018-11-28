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'tan Babel’e güle güle

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Babel gözden çıkarıldı. Taraftarla arası açılan yıldız oyuncuya şimdiden kulüp aranıyor. için yapılan teklifler masaya yatırıp kararını açıklayacak.

Babel’e güle güle
Beşiktaş Yönetimi Babel'le büyük bir sürpriz gerçekleşmezse devre arasında yolları ayıracak. Hollandalı futbolcuyla bir süredir yeni kontrat için görüşen yönetim orta yolu bulamadı. Pazarlıklar çıkmaza girerken Babel'in son yaptığı paylaşımda bir taraftarın annesine küfür etmesi bardağın taşmasına yol açtı.



KADRO DIŞI BIRAKILABİLİR..
Babel'in taraftarla tartışması hakkında konuşan yöneticisi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, "Babel'in yaptığı hareket kabul edilebilir değil. Kendisinden savunmasını istedik. Kadro dışı bırakılabilir" dedi.

HEDEF PARA KAZANMAK...
Beşiktaş yönetimi ayrıca Babel'in sözleşmesi sezon sonunda bittiği için bu oyuncuyu para kazanmak için devre arasında satmayı hedefliyor. Babel'e yapılan teklifler yönetim tarafından şimdiden değerlendirmeye alındı.



TARAFTAR BABEL'İ İSTEMİYOR
Beşiktaş taraftarının Babel'e karşı kampanya başlatması da Hollandalı futbolcunun ipinin çekilmesinde başrol oynadı. Ryan Babel'in devre arasında gönderilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

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