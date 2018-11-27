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  • 27.11.2018 17:09
  • Son Güncelleme: 27.11.2018 17:35

Başkanı 'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, Kulübü Başkanı 'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDKya sevk edildi

'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 'in TV'de yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle 'ya sevk edildiği bildirildi.

Hukuk müşavirliğinin, Galatasaray'ı, Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta yaşanan olaylar sebebiyle, karşılaşmada kırmızı kart gören sarı-kırmızılı futbolcu 'i de 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle disipline sevk ettiği belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden , , , Akhisarspor, , 'un da çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildiği aktarıldı.

Beşiktaş Kulübü idarecisi Rıza Ali Naibi ile MKE Ankaragücü idarecisi Tuna Yılmaz'ın da disiplin kuruluna sevk edildiği duyuruldu.

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