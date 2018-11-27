Trabzon deplasmanında tarihi farktan kurtulup sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe felakete sürükleniyor... Üstelik kimse bu gidişe 'dur' diyemiyor. 13 haftada sadece 13 puan toplayan ve düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Sarı-Lacivertliler 111 yıllık tarihinin en kötü günlerini yaşıyor.
SON SIRA İLE ARADA 4 PUAN VAR
Sezon başında yüksek bir maliyet ve büyük umutlarla kurulan kadro şu anda ligin en az kazanan ikinci, en az gol atan üçüncü takımı durumunda. Son sıradaki Çaykur Rize ile arada sadece 4 puan var.
YURT DIŞINDA DE SES GETİRİYOR
F.Bahçe'nin bu durumu yurt dışında da ses getiriyor. Alman Bild gazetesi, "Bir zamanların en zengin kulübü şimdi borç batağında. Ligde de düşme tehlikesiyle karşı karşıya" ifadesini kullandı.
YÖNETİM ÇARESİZ BEKLİYOR!
SON SIRA İLE ARADA 4 PUAN VAR
Sezon başında yüksek bir maliyet ve büyük umutlarla kurulan kadro şu anda ligin en az kazanan ikinci, en az gol atan üçüncü takımı durumunda. Son sıradaki Çaykur Rize ile arada sadece 4 puan var.
YURT DIŞINDA DE SES GETİRİYOR
F.Bahçe'nin bu durumu yurt dışında da ses getiriyor. Alman Bild gazetesi, "Bir zamanların en zengin kulübü şimdi borç batağında. Ligde de düşme tehlikesiyle karşı karşıya" ifadesini kullandı.
YÖNETİM ÇARESİZ BEKLİYOR!
Hafta sonu, lig ikincisi Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Kanarya olası bir puan kaybında küme düşme hattına inebilir. Taraftarlar bir an önce çözüm bekliyor. Ancak yönetim çaresiz şekile bekliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.