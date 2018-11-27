deplasmanındatarihi farktankurtulup sahadan'lik yenilgiyle ayrılanfelaketesürükleniyor...Üstelik kimse bu gidişe' diyemiyor.sadecetoplayan vedüşme hattının 1 basamaküzerinde yer alantarihinin enkötü günlerini yaşıyor.başında yüksek bir maliyet ve büyük umutlarla kurulan kadro şu anda ligintakımı durumunda. Son sıradakiile arada sadece 4 puan var.'nin bu durumu yurt dışında da ses getiriyor., "Bir zamanların en zengin kulübü şimdi. Ligde de düşme tehlikesiyle karşı karşıya" ifadesini kullandı.

YÖNETİM ÇARESİZ BEKLİYOR!

Hafta sonu, lig ikincisi Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Kanarya olası bir puan kaybında küme düşme hattına inebilir. Taraftarlar bir an önce çözüm bekliyor. Ancak yönetim çaresiz şekile bekliyor.