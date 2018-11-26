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  • 27.11.2018 07:26

'ndan hakkında sert sözler

kamuoyunun usta ismi , geçtiğimiz aylarda tarafından ortaya atılan teknik heyeti tarafından takımı verilerinin dışarıya sızdırıldığı iddialarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe kulübü, 5 Ekim 2018 tarihinde aldığı kararla yardımcı antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla yollarını ayırmıştı. Kulüp başkanı Ali Koç, konuyla ilgili kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Aykut Kocaman döneminde de yardımcı antrenörlük görevi yapan isimlerin, kulüp bilgilerini dışarı sızdırdığını belirtmişti.

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