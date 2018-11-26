Fenerbahçe kulübü, 5 Ekim 2018 tarihinde aldığı kararla yardımcı antrenörler Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı'yla yollarını ayırmıştı. Kulüp başkanı Ali Koç, konuyla ilgili kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Aykut Kocaman döneminde de yardımcı antrenörlük görevi yapan isimlerin, kulüp bilgilerini dışarı sızdırdığını belirtmişti.