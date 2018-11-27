Haziran ayında Aziz Yıldırım'ı rekor bir oy farkıyla başkanlık koltuğundan indiren Ali Koç şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı... Üst üste alınan kötü skorlar, Başkan Koç'un arkasındaki büyük desteğin de azalmasına neden oldu.
- Spor
- 27.11.2018
- Gazete
Oklar Ali Koç’a döndü
Rekor bir oyla başkan seçilen Ali Koç’un arkasındaki destek azalıyor. Taraftarlar sosyal medyada sert ifadeler kullanıyor.
Haziran ayında Aziz Yıldırım'ı rekor bir oy farkıyla başkanlık koltuğundan indiren Ali Koç şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı... Üst üste alınan kötü skorlar, Başkan Koç'un arkasındaki büyük desteğin de azalmasına neden oldu.
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