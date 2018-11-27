Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova ve Süper Lig'deki Beşiktaş maçlarında revizyona gidecek... Tecrübeli teknik adam, Rusya'da cezalı olan oyuncuları sahaya sürecek. Fenerbahçe maçından dolayı ceza alan Garry Rodrigues, Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Serdar Aziz, Lokomotiv maçında ilk 11'de başlayacak. Terim, Rusya'daki karşılaşmadan sonra hafta sonu Beşiktaş maçına mecburen başka bir 11 çıkartacak... Sakat e cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle Terim, sürekli rotasyon yapmak zorunda kalıyor.
- Spor
- 27.11.2018
- Gazete
Galatasaray'dan Lokomotiv ve Beşiktaş maçlarına ayrı 11
Fatih Terim, cezalı olan Rodrigues, Ndiaye, Donk ve Serdar Az’iz Rusya’da sahaya sürecek... Beşiktaş maçına farklı 11 çıkacak...
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