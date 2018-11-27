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Galatasaray'dan Lokomotiv ve maçlarına ayrı 11

, cezalı olan Rodrigues, Ndiaye, Donk ve Serdar Az’iz Rusya’da sahaya sürecek... maçına farklı 11 çıkacak...

Mecburen mecburiyetten
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Lokomotiv Moskova ve Süper Lig'deki maçlarında revizyona gidecek... Tecrübeli teknik adam, Rusya'da cezalı olan oyuncuları sahaya sürecek. Fenerbahçe maçından dolayı ceza alan Garry Rodrigues, Ryan Donk, Badou Ndiaye ve Serdar Aziz, Lokomotiv maçında ilk 11'de başlayacak. Terim, Rusya'daki karşılaşmadan sonra hafta sonu Beşiktaş maçına mecburen başka bir 11 çıkartacak... Sakat e cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle Terim, sürekli rotasyon yapmak zorunda kalıyor.

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