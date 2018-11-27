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  • 27.11.2018 11:44

'a şoku

Takımına, 2016-17 sezonunda formasını giyen 'a borcu olduğu gerekçesiyle FIBA'dan geldi.

Sarı-Kırmızılı kulüp, bir kez daha ödenmeyen borçlar nedeniyle FIBA'dan ceza aldı.

tando'nun haberine göre; FIBA Mahkeme Heyeti, ve menajerinin, Alman pivotun 2016-17 sezonunda 'da oynadığı dönemde alamadığı ücretlere ilişkin olarak yaptığı başvuruyu karara bağladı.

Açıklanan karar ile birlikte Sarı-Kırmızılı kulübe yeni bir gelirken; Galatasaray Kulübü, bu yasağı kaldırmak için Tibor Pleiss ve menajerine toplamda yaklaşık 279 Bin Euro'luk ödeme yapacak.

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