Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 276. maçına çıkacak.

Aslan'ı rakip kadar soğuk hava koşulları da düşündürüyor. Maç gecesi Moskova'da havanın -8 derece olması bekleniyor. Teknik heyet bunu gözeterek, futbolcuların beslenme programlarını değiştirtti. Soğuk havada metabolizmanın çalışma kapasitesi düşüyor. Bu nedenle futbolcuların beslenme şekilleri değiştirildi ve menüye kolay sindirilebilir yiyecekler konuldu. İklime uygun şekilde besleniyorlar.

KAN DEĞERLERİ ÖLÇÜLÜYOR

ŞAMPİYONLAR Ligi'ndeki kritik mücadelenin oynanacağı yarın itibarıyla İstanbul ile Moskova arasındaki sıcaklık farkı 20 dereceyi bulacak. Galatasaraylı futbolcuların soğuk havadan en az seviyede etkilemesi için, iki gündür kan değerleri de ölçülmeye başlanarak, kayıtlar alınıyor. Sağlık ekibiyle beslenme uzmanları, alınan veriler ışığında, sarı kırmızılı futbolcuların soğuğa karşı adapte olmaları amacıyla her zaman alınan vitamin dozlarıyla içeceklerin oranlarında artışa gitmeyi uygun buldular.

GARANTİLEMEK İSTİYOR

Galatasaray, Rusya seyahati için özel ekipman da hazırladı. Futbolculara özel kramponlar hazırlanırken özel eldiven ve termal içlikler de dağıtılacak. Gruptan çıkma şansını zora sokan Galatasaray, İstanbul'da 3-0 yendiği rakibinden en az 1 puan alarak, Avrupa Ligi'ni garantilemek istiyor. 10 puanla Porto'nun lider olduğu grupta G.Saray'ın 4 puanı bulunurken Lokomotiv hiç puan alamadı. G.Saray, bugün Moskova'ya uçacak. Terim de saat 18.30'daki idman öncesi medyanın önüne çıkacak.

AVRUPA'DA 99 GALİBİYET

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 275 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 104 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 407 gole engel olamadı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

RUS TAKIMLARIYLA 100.RANDEVU

Galatasaray, Rus ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Rusya temsilcileriyle daha önce oynadığı 9 müsabakadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, yarınki rakibi Lokomotiv Moskova ile daha önce yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

MÜZEDE İKİ AVRUPA KUPASI

Türkiye'nin Avrupa organizasyonlarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya da imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.