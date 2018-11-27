Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi 5. hafta fikstürü

Milyonlarca futbolsever internet üzerinden "bugün hangi şampiyonlar ligi maçları var?" ve "hangi maç hangi kanalda?" aramalarını yapıyor. İşte bugünün maçları ve detayları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 5. Hafta maçları bu akşam başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta E, F, G ve H grup karşılaşmaları bu akşam tamamlanacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve maçların yayınlanacağı kanal bilgileri;

Grup E:

20:55- AEK – Ajax (BeIN Sports 2)

23:00- Bayern Münih - Benfica (BeIN Sports 3)

Grup F:

23:00- Lyon – Manchester City (BeIN Sports 3)

23:00- Hoffenhiem - Shakhtar Donetsk (BeIN Sports 4)

Grup G:

20:55- Cska Moskova - Viktoria Plzen (BeIN Sports 3)

23:00- Roma- Real Madrid (BeIN Sports 1)

Grup H:

23:00- Juventus - Valencia (BeIN Sports 2)

23:00- Manchester United – Young Boys (BeIN Sports MAX 1)