Galatasaray'a Seleznyov müjdesi!

Forvet arayışında olan Galatasaray, golcü ismi Süper Lig'de buldu. Gomis'in ayrılığı sonrası gol yollarında suskun kalan Aslan, devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlıyor.
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Forvet arayışında olan Galatasaray, golcü ismi Süper Lig'de buldu. Gomis'in ayrılığı sonrası gol yollarında suskun kalan Aslan, devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlıyor.
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