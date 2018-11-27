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  • 27.11.2018 16:40

Galatasaray'a Seleznyov müjdesi!

Forvet arayışında olan Galatasaray'a Akhisarspor'da kadro dışı bırakılan golcü futbolcu Yevhen Seleznyov'dan müjdeli haber geldi.

Galatasaraya Seleznyov müjdesi!

Forvet arayışında olan Galatasaray, golcü ismi Süper Lig'de buldu. Gomis'in ayrılığı sonrası gol yollarında suskun kalan Aslan, devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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