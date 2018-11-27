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700 bin ’luk Diagne Fener’i solladı!

’nın bedava aldığı ve 700 bin maaş verdiği Senegalli yıldız 14 gol atarken, Fener’in gol sayısı 12’de kaldı.

700 bin Euro’luk Diagne Fener’i solladı!
Sezon başında hücum hattıma Islam Slimani, Andre Ayew ve Michael Frey takviyesini yapan Fenerbahçe gol yollarında adeta tel tel dökülüyor... Sarı-Lacivertliler 13 haftada rakip ağları sadece 1 kez havalandırırken, sezonun flaş takımı Kasımpaşa'nın forveti Mbaye Diagne tek başına Fenerbahçe'yi solladı. Senegalli yıldız 14 gol atarken, herkesi kendine hayran bırakıyor. Üstelik Kasımpaşa geçen sezon devre arasında 'den bedavaya aldığı Diagne'ye 700 bin Euro maaş ödüyor. Sadece 1 golü olan Slimani 4.5 milyon Euro, 3 gol atan Ayew ise 3.5 milyon Euro para kazanıyor.

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