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Timsah’tan harika geri dönüş

, 2-0 geri düştüğü maçta ’ı Umut (2), Latovlevici ve Ramazan’ın golleriyle 4-2 mağlup etti.

Timsah’tan harika geri dönüş
Bursaspor, ilk yarı 2-0 geri düştüğü maçta Akhisar'ı deplasmanda 4-2 yenerek haftanın flaş souçlarından birine imza attı. Ev sahibi Akhisar'ın gollerini 8'de Manu, 39'da Onur Ayık atarken, Bursaspor'un gollerini 45+2 ve 65'te Umut Nayır, 85'te Latovlevici ve 90+4'te Ramazan kaydetti.
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