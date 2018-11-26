Timsah’tan harika geri dönüş

Bursaspor, ilk yarı 2-0 geri düştüğü maçta Akhisar'ı deplasmanda 4-2 yenerek haftanın flaş souçlarından birine imza attı. Ev sahibi Akhisar'ın gollerini 8'de Manu, 39'da Onur Ayık atarken, Bursaspor'un gollerini 45+2 ve 65'te Umut Nayır, 85'te Latovlevici ve 90+4'te Ramazan kaydetti.
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