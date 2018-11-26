Puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Ligin ilk devresinin kapanmasına 4 hafta kala liderlik için yarış sürüyor. Başakşehir'in zirvede olduğu Süper Lig'de 13. hafta maçları bugün oynanacak Göztepe-Başakşehir maçı ile sona erecek. 13. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu tablosu değişikliğe uğradı. Bugün oynanacak karşılaşma ile birlikte puan durumu tablosu yeniden şekillenecek. İşte Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (13. HAFTA)

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu;

O G B M A Y AV P 1 Başakşehir 12 8 3 1 17 5 12 27 2 Kasımpaşa 13 8 1 4 29 19 10 25 3 Galatasaray 13 7 3 3 23 15 8 24 4 Beşiktaş 13 6 3 4 24 17 7 21 5 Yeni Malatyaspor 13 6 3 4 19 13 6 21 6 Antalyaspor 13 6 2 5 16 19 -3 20 7 Trabzonspor 13 5 4 4 21 19 2 19 8 Ankaragücü 13 6 1 6 16 17 -1 19 9 Konyaspor 13 4 6 3 18 15 3 18 10 Göztepe 12 6 0 6 15 14 1 18 11 Bursaspor 13 3 7 3 14 13 1 16 12 Sivasspor 13 3 6 4 15 19 -4 15 13 Alanyaspor 13 5 0 8 11 18 -7 15 14 BB Erzurumspor 13 3 5 5 11 14 -3 14 15 Fenerbahçe 13 3 4 6 12 17 -5 13 16 Akhisarspor 13 3 3 7 15 24 -9 12 17 Kayserispor 13 3 3 7 10 22 -12 12 18 Rizespor 13 1 6 6 14 20 -6 9

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (13. HAFTA)

23 KASIM CUMA

Galatasaray - Konyaspor: 1 - 1

24 KASIM CUMARTESİ

BB Erzurumspor - Antalyaspor: 1 - 0

Alanyaspor - Kayserispor: 5 - 0

Ankaragücü - Beşiktaş: 1 - 4

25 KASIM PAZAR

Sivasspor - Rizespor: 1 - 1

Akhisarspor - Bursaspor: 2 - 4

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2 - 1

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: 3 - 0

26 KASIM PAZARTESİ

Göztepe - Başakşehir: