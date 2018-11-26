Puan durumu tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Ligin ilk devresinin kapanmasına 4 hafta kala liderlik için yarış sürüyor. Başakşehir'in zirvede olduğu Süper Lig'de 13. hafta maçları bugün oynanacak Göztepe-Başakşehir maçı ile sona erecek. 13. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu tablosu değişikliğe uğradı. Bugün oynanacak karşılaşma ile birlikte puan durumu tablosu yeniden şekillenecek. İşte Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (13. HAFTA)
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu;
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|12
|8
|3
|1
|17
|5
|12
|27
|2
|Kasımpaşa
|13
|8
|1
|4
|29
|19
|10
|25
|3
|Galatasaray
|13
|7
|3
|3
|23
|15
|8
|24
|4
|Beşiktaş
|13
|6
|3
|4
|24
|17
|7
|21
|5
|Yeni Malatyaspor
|13
|6
|3
|4
|19
|13
|6
|21
|6
|Antalyaspor
|13
|6
|2
|5
|16
|19
|-3
|20
|7
|Trabzonspor
|13
|5
|4
|4
|21
|19
|2
|19
|8
|Ankaragücü
|13
|6
|1
|6
|16
|17
|-1
|19
|9
|Konyaspor
|13
|4
|6
|3
|18
|15
|3
|18
|10
|Göztepe
|12
|6
|0
|6
|15
|14
|1
|18
|11
|Bursaspor
|13
|3
|7
|3
|14
|13
|1
|16
|12
|Sivasspor
|13
|3
|6
|4
|15
|19
|-4
|15
|13
|Alanyaspor
|13
|5
|0
|8
|11
|18
|-7
|15
|14
|BB Erzurumspor
|13
|3
|5
|5
|11
|14
|-3
|14
|15
|Fenerbahçe
|13
|3
|4
|6
|12
|17
|-5
|13
|16
|Akhisarspor
|13
|3
|3
|7
|15
|24
|-9
|12
|17
|Kayserispor
|13
|3
|3
|7
|10
|22
|-12
|12
|18
|Rizespor
|13
|1
|6
|6
|14
|20
|-6
|9
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (13. HAFTA)
23 KASIM CUMA
Galatasaray - Konyaspor: 1 - 1
24 KASIM CUMARTESİ
BB Erzurumspor - Antalyaspor: 1 - 0
Alanyaspor - Kayserispor: 5 - 0
Ankaragücü - Beşiktaş: 1 - 4
25 KASIM PAZAR
Sivasspor - Rizespor: 1 - 1
Akhisarspor - Bursaspor: 2 - 4
Trabzonspor - Fenerbahçe: 2 - 1
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: 3 - 0
26 KASIM PAZARTESİ
Göztepe - Başakşehir:
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