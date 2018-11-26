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  • Son Güncelleme: 26.11.2018 13:26

! ve maç sonuçları (13. hafta)

tablosuna göre Başakşehir, 27 puanla lider konumunda otururken bugün oynayacağı Göztepe maçı ile 3 puanı kaparak rakiplerine fark açmak isteyecek. Dün oynanan maçlar ile güncellenen puan durumu tablosunda Kasımpaşa 2., Galatasaray 3. sırada bulunuyor. Göztepe - Başakşehir maçı ile 13. hafta perdesi kapanacak ve puan durumu tablosu yeniden şekillenecek. İşte Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve ...

Süper Lig 13. hafta puan durumu

tablosuna göre hangi takım kaçıncı sırada? Ligin ilk devresinin kapanmasına 4 hafta kala liderlik için yarış sürüyor. Başakşehir'in zirvede olduğu 'de 13. hafta maçları bugün oynanacak Göztepe-Başakşehir maçı ile sona erecek. 13. hafta maç sonuçlarına göre puan durumu tablosu değişikliğe uğradı. Bugün oynanacak karşılaşma ile birlikte puan durumu tablosu yeniden şekillenecek. İşte Süper Lig 13. hafta maç sonuçları ve ...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (13. HAFTA)

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan maç sonuçlarına göre güncel puan durumu tablosu;

O G B M A Y AV P
1 Başakşehir 12 8 3 1 17 5 12 27
2 Kasımpaşa 13 8 1 4 29 19 10 25
3 Galatasaray 13 7 3 3 23 15 8 24
4 Beşiktaş 13 6 3 4 24 17 7 21
5 Yeni Malatyaspor 13 6 3 4 19 13 6 21
6 Antalyaspor 13 6 2 5 16 19 -3 20
7 Trabzonspor 13 5 4 4 21 19 2 19
8 Ankaragücü 13 6 1 6 16 17 -1 19
9 Konyaspor 13 4 6 3 18 15 3 18
10 Göztepe 12 6 0 6 15 14 1 18
11 Bursaspor 13 3 7 3 14 13 1 16
12 Sivasspor 13 3 6 4 15 19 -4 15
13 Alanyaspor 13 5 0 8 11 18 -7 15
14 BB Erzurumspor 13 3 5 5 11 14 -3 14
15 Fenerbahçe 13 3 4 6 12 17 -5 13
16 Akhisarspor 13 3 3 7 15 24 -9 12
17 Kayserispor 13 3 3 7 10 22 -12 12
18 Rizespor 13 1 6 6 14 20 -6 9

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI (13. HAFTA)

23 KASIM CUMA

Galatasaray - Konyaspor: 1 - 1

24 KASIM CUMARTESİ

BB Erzurumspor - Antalyaspor: 1 - 0

Alanyaspor - Kayserispor: 5 - 0

Ankaragücü - Beşiktaş: 1 - 4

25 KASIM PAZAR

Sivasspor - Rizespor: 1 - 1

Akhisarspor - Bursaspor: 2 - 4

Trabzonspor - Fenerbahçe: 2 - 1

Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: 3 - 0

26 KASIM PAZARTESİ

Göztepe - Başakşehir:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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