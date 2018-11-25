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  • 25.11.2018 16:32

savaşı! Kesenin ağzını açıldı

ekibi Chelsea, Roma'da oynayan temsilcimiz için 31 milyon pound artı Danimarkalı defans oyuncusu Christensen'i önermeyi düşünüyor.

Cengiz Ünder savaşı! Kesenin ağzını açıldı

Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı en büyük yeteneklerden biri olan 'e Arsenal ve 'ten sonra bir diğer ekibi Chelsea de talip oldu.

'Maviler'in Cengiz Ünder için yapmayı düşündükleri teklif ise 31 milyon pound artı Danimarkalı defans oyuncusu Christensen...

Christensen'in bu sezon fazla süre alamaması nedeniyle mutsuz olduğu ve Ocak ayında takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade edildi.

2 sene önce 'den Serie A ekibi Roma'ya 13.4 milyon euroya transfer olan 21 yaşındaki genç yetenek, geçen sezon sarı-kırmızılı forma ile 32 maçta 8 gol 2 asist ile adeta futbolseverleri büyüledi.

Bu sezon ise Roma forması ile 15 karşılaşmada boy gösteren Türk yıldız 3 kez fileleri havalandırırken 4 de gol pası verdi.

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