Yıkılmaları ile birlikte aynı zamanda arkadan gelen safkanların da üzerlerinden geçtiği ikiliye, koşuyu en arkada takip eden Cibekoğlu ve jokeyi Velat Demir de takılınca, bu ikili de benzer bir şekilde devrilerek çok ciddi bir tehlike atlattı.

Yaşanan kazanın hemen ardından olay yerine gelen ambulans ve ilk yardım ekibi, bir süre yerde hareketsiz kalarak yürekleri ağza getiren Halis Karataş'a ilk müdahaleyi yaptı ve ardından sedyeye alarak hastaneye götürdü.

'GEÇİCİ HAFIZA KAYBI YAŞADI'

Çenesinde bir yırtık olduğu gözlenen ünlü jokeyin Yüzüncüyıl Mahallesindeki Özel EPC Hastanesine sevk edildiği, bilincinin açık olduğu, göğüs kafesi ve boynunda ise ağrı hissettiği öğrenildi.

Ambulansın ardından hastaneye giden ilk kişiler arasında yer alan Adana Hipodrom Müdürü Bora Güralp, yaptığı kısa açıklamada; "Şampiyon jokeyimiz düşme anında kısa süreli bir baygınlık geçirip geçici bir hafıza kaybı yaşadıysa da, şu anda bilinci gayet açık ve bizimle iletişim kurabiliyor. Çenesinde düşmeden mütevellit bir yırtılma bulunan Halis Karataş'ın kontrol amaçlı olarak Beyin Tomogrofisi ve MR'ı da çekilecek. Biraz sonra Beyin Cerrahı da burada olacak ve gerekli tetkikleri yapacak. Umuyorum her şey yolunda gidecek ve değerli jokeyimiz hastaneden sapa sağlam çıkacak" dedi.

TJK'DAN AÇIKLAMA

TJK'dan yapılan açıklamada ise "Halis Karataş'ın, yapılan kontroller sonucu herhangi bir kırığı veya ciddi sağlık problemi olmadığı anlaşılmış, yalnızca dudağında meydana gelen yaralanmaya müdahale edilmiştir. Bu akşam gözlem amaçlı hastanede kalacak olan başarılı jokey, bir sorunla karşılaşılmaması halinde yarın taburcu edilecektir.



İlk anda bir şikayeti olmadığı için hastaneye sevk edilmeyen jokey Velat Demir'in ise sağ gözünde şişme meydana gelmiş, kendisi de bu sebeple hastaneye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.