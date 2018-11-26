UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı. 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Javier Estrada ile Alejandro Hernandez'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Teodoro Sobrino olacak.