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  • 26.11.2018 15:04

- maçının hakemi belli oldu

'ın çarşamba günü D Grubu'nda oynayacağı maçının hakemi İspanyol oldu.

L. Moskova - G.Saray maçının hakemi belli oldu

'nde 'ın D Grubu'ndaki maçının hakemleri açıklandı. 28 Kasım Çarşamba günü Rusya'nın Moskova şehrindeki Lokomotiv Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Federasyonu'ndan yönetecek. Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Javier Estrada ile Alejandro Hernandez'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Teodoro Sobrino olacak.

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