Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray, dev derbi öncesinde taraftarıyla buluşuyor! Sarı-kırmızılılar daha önce geçen sezon Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı öncesinde yaptığı taraftara açık antrenmanı bu kez Beşiktaş mücadelesi öncesinde de yapıyor!

1 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek son antrenmanın taraftara açık olacağı resmen duyuruldu. Sarı-kırmızıların taraftara açık antrenmanı 19:05'te Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.





Kombine sahipleri, GS Store'lardan minimum 19,05 TL'lik alışveriş yapanlar ve Galatasaray müzesi ile stat turu bileti alan taraftarlar, antrenmanı stadyumdan izleme hakkına sahip olacak.

Galatasaray daha önce geçen sezon Fenerbahçe maçı öncesinde de son taktik antrenmanını taraftara açmış ve yoğun ilgi görmüştü.