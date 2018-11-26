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  • 26.11.2018 22:05
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 22:07

'ın derbisi antrenmanı taraftara açıldı!

'in 14. haftasındaki derbide ile karşılaşacak olan , dev maç öncesindeki son antrenmanı taraftara açık olarak gerçekleştirecek! Sarı-kırmızılıların ikinci kez taraftara açık olarak yapacağı antrenmanın tarihi de belli oldu

Derbi antrenmanı taraftara açıldı!

Pazar günü 'la karşılaşacak olan , dev derbi öncesinde taraftarıyla buluşuyor! Sarı-kırmızılılar daha önce geçen sezon 'deki maçı öncesinde yaptığı taraftara açık antrenmanı bu kez Beşiktaş mücadelesi öncesinde de yapıyor!

1 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek son antrenmanın taraftara açık olacağı resmen duyuruldu. Sarı-kırmızıların taraftara açık antrenmanı 19:05'te Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Kombine sahipleri, GS Store'lardan minimum 19,05 TL'lik alışveriş yapanlar ve Galatasaray müzesi ile stat turu bileti alan taraftarlar, antrenmanı stadyumdan izleme hakkına sahip olacak.

Galatasaray daha önce geçen sezon Fenerbahçe maçı öncesinde de son taktik antrenmanını taraftara açmış ve yoğun ilgi görmüştü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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