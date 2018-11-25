Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray- Konyaspor maçında yaşananların ardından kırmızı alarm verdi... TFF, penaltı kararı sonrası maçın hakemi Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya arasındaki konuşmaları incelemeye aldı. Eğer talimatlara aykırı bir durum tespit edilirse iki hakemin de kariyeri tehlikeye girecek.
3.5 SAATLİK ZİRVE
Olaylı Konyaspor maçı sonrası Galatasaray yönetimi dün olağanüstü toplantı yaptı... 14.00'te başlayan ve yaklaşık 3.5 saat süren zirvede tüm yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Toplantıda son zamanlarda yapılan hakem hataları ve TFF'nin verdiği cezalar masaya yatırıldı.
3.5 SAATLİK ZİRVE
Olaylı Konyaspor maçı sonrası Galatasaray yönetimi dün olağanüstü toplantı yaptı... 14.00'te başlayan ve yaklaşık 3.5 saat süren zirvede tüm yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Toplantıda son zamanlarda yapılan hakem hataları ve TFF'nin verdiği cezalar masaya yatırıldı.
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