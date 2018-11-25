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olaya el koydu

penaltı pozisyonu sonrası yaşananları inceleyecek... Özkahya ve Göçek’in kariyeri tehlikede

Futbol Federasyonu olaya el koydu
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray- Konyaspor maçında yaşananların ardından kırmızı alarm verdi... , penaltı kararı sonrası maçın hakemi Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkahya arasındaki konuşmaları incelemeye aldı. Eğer talimatlara aykırı bir durum tespit edilirse iki hakemin de kariyeri tehlikeye girecek.

3.5 SAATLİK ZİRVE
Olaylı maçı sonrası yönetimi dün olağanüstü toplantı yaptı... 14.00'te başlayan ve yaklaşık 3.5 saat süren zirvede tüm yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Toplantıda son zamanlarda yapılan hakem hataları ve TFF'nin verdiği cezalar masaya yatırıldı.

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