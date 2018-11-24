Babel'den taraftara sert cevap: Sadece sus

Sakatlığı nedeniyle Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyen Ryan Babel , Twitter üzerinden kendisine ve takım arkadaşlarına yöneltilen bir eleştiriye yanıt verdi.





Babel Twitter'da bir taraftar hesabının yazdığı, "Oğuzhan, Tolgay, Babel ve tripleri gitti, en azından formanın değerini bilen genç Güven, Dorukhan geldi durum bu... Babel, Oğuzhan, Tolgay triplerinizi bırakıp geliyorsanız gelin, işinizi yapın. Ya da burası Beşiktaş, sizsiz de mutluyuz görün." mesaja, "Bence Twitter hesabınızın arkasına saklanıp fazla konuşuyorsunuz." şeklinde cevap verdi.





Babel, bu yanıtına karşılık aynı hesaptan, "Yazık..." şeklinde verilen karşılığa da, "Yazık yok, sadece susun." diyerek tepki gösterdi.

Maç sırasında sosyal medyadan hakem ekibine de eleştirilerde bulunan Babel, karşılaşmanın çok fazla durmasına tepki gösterdi.

