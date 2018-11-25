Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ülke gündeme oturan Konyaspor maçının ardından basın toplantısı düzenledi... İşte Cengiz'in zehir zemberek sözleri: "Sahada herkesin gördüğü sportif bir cinayet işlenmiştir. Kendi evimizde, seyircimiz önünde kulübümüze, takımımıza hak gaspı yapılmıştır. Türkiye'de VAR uygulamasının başladığı Süper Kupa finalinden bu yana açıkça Galatasaray aleyhine düzenli ve sürekli haksızlıklar yapıldığını gördük."
POZİSYON ASLA PENALTI DEĞİLDİ
"Aklıselim sahibi hiçbir insan ve sporseverin kabullenemeyeceği haksız kararın korkmadan, çekinmeden, onbinlerce seyircinin önde, kışkırtıcı şekilde uygulanmasının nasıl bir hedefi, nasıl bir açıklaması vardır? Merak ediyoruz. Burada hata değil, kasıt olduğuna inanıyoruz. Açıkça görüldü ki tartışmalı pozisyon Galatasaray aleyhine asla penaltı olmamalıydı."
KONUŞMALAR DEŞİFRE EDİLMELİDİR
"Dürüstlük, şeffaflık gerektirir. Bu kavramlar maalesef şu anda karşılığını bulamamıştır. Penaltı olmayan pozisyonda VAR ile sahadaki hakemin konuşmalarının hemen deşifre edilip ve resmen açıklanmasını istiyoruz. Bu konunun netleşmesi için TFF gereğini yapmadığı takdirde IFAB, FIFA ve UEFA nezdinde derhal harekete geçilecektir."
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ
"Haklarımızı gasp eden üç hakem Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek, hakemlik camiasının dışında kalmalıdır. Futbol Federasyonu ve tüm kurulları derhal istifa etmelidir. Geri çekilmeyeceğiz. Taraftarımızla beraber sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Başka Galatasaray yok!"
POZİSYON ASLA PENALTI DEĞİLDİ
"Aklıselim sahibi hiçbir insan ve sporseverin kabullenemeyeceği haksız kararın korkmadan, çekinmeden, onbinlerce seyircinin önde, kışkırtıcı şekilde uygulanmasının nasıl bir hedefi, nasıl bir açıklaması vardır? Merak ediyoruz. Burada hata değil, kasıt olduğuna inanıyoruz. Açıkça görüldü ki tartışmalı pozisyon Galatasaray aleyhine asla penaltı olmamalıydı."
KONUŞMALAR DEŞİFRE EDİLMELİDİR
"Dürüstlük, şeffaflık gerektirir. Bu kavramlar maalesef şu anda karşılığını bulamamıştır. Penaltı olmayan pozisyonda VAR ile sahadaki hakemin konuşmalarının hemen deşifre edilip ve resmen açıklanmasını istiyoruz. Bu konunun netleşmesi için TFF gereğini yapmadığı takdirde IFAB, FIFA ve UEFA nezdinde derhal harekete geçilecektir."
MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ
"Haklarımızı gasp eden üç hakem Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek, hakemlik camiasının dışında kalmalıdır. Futbol Federasyonu ve tüm kurulları derhal istifa etmelidir. Geri çekilmeyeceğiz. Taraftarımızla beraber sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Başka Galatasaray yok!"
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