Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 25.11.2018 12:23
  • Son Güncelleme: 25.11.2018 12:26

- maçının VAR'ı oldu

’in 13. haftasında 'un bu akşam sahasında ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

Derbinin VAR hakemi belli oldu
, Spor Toto 'in 13. haftasında bu akşam sahasında ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise . Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Yaşar Kemal Uğurlu ve Mustafa Emre Eyisoy yer alaca
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor - Fenerbahçe maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar