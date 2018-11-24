G.SARAY cephesi, Atiker Konyaspor ile oynanan maçın 89. dakikasında hakem Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı kararından sonra çılgına döndü... Sarı- Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, "Maç sonu öfkeyle ya da sevinçle söylenen sözde eksik ya da fazla şeyler vardır. Şunu söyleyebilirim; artık kelimeler tükenmiştir. Cezalar bizi birbirimize kenetliyor" diye konuştu.
- Spor
- 24.11.2018
- Gazete
Galatasaray Hüseyin Göçek'e tepkili!
Başkan Mustafa Cengiz, “Artık kelimeler tükendi” derken Abdürrahim Albayrak, “Bizi ligde istemiyorlarsa söylesinler” diye haykırdı...
G.SARAY cephesi, Atiker Konyaspor ile oynanan maçın 89. dakikasında hakem Hüseyin Göçek'in verdiği penaltı kararından sonra çılgına döndü... Sarı- Kırmızılılar'ın Başkanı Mustafa Cengiz, "Maç sonu öfkeyle ya da sevinçle söylenen sözde eksik ya da fazla şeyler vardır. Şunu söyleyebilirim; artık kelimeler tükenmiştir. Cezalar bizi birbirimize kenetliyor" diye konuştu.
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