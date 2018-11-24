cephesi,ile oynanan maçın 89. dakikasında hakem'in verdiği penaltı kararından sonra çılgına döndü... Sarı- Kırmızılılar'ın Başkanı"Maç sonu öfkeyle ya da sevinçle söylenen sözde eksik ya da fazla şeyler vardır. Şunu söyleyebilirim;Cezalar bizi birbirimize kenetliyor" diye konuştu.