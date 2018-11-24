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  • 24.11.2018 11:16

'ta krizi

'ta sular durulmuyor. ve Tolgay krizinin ardından şimdi de Brezilyalı sol bek krizi baş gösterdi. Yıldız oyuncunun hafta boyunca takımla birlikte çalışıp Kayseri maçı öncesi ağrılarından şikayet edip Şenol Güneş'i zor durumda bırakması tepki çekti.

Beşiktaşta bir kadro dışı kararı daha

Süper Lig'de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve mali olarak sıkıntılı günler geçiren 'ta sular bir türlü durulmuyor.

Kartal'da, Sivasspor maçı öncesi krizi patlak vermişti. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle 'ye başvuran ve euro üzerinden olan sözleşmesinin TL'ye çevrilmesini kabul etmeyen Tolgay, Başakşehir maçının devre arasında yemek yediği için yönetimin sabrını taşırmış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Bu olayın hemen ardından da 'nin sezon başında yine geciken maaşı için TFF'ye başvuruda bulunduğu ve parasını aldığı belirlenmişti. Tolgay ve Pepe'nin ardından bir kriz de çıkardı.

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçının kadrosu dün öğle saatlerinde resmi siteden açıklanırken Brezilyalı sol bekin 18 kişilik listede olmaması herkesi şaşırttı. Hafta boyunca takımla birlikte çalışan ve oldukça formda bir görüntü veren Adriano'nun antrenmanın ardından birdenbire ağrılarından şikayetçi olduğu aktarıldı.

Deneyimli futbolcu Kayseri yolculuğu öncesi sakat olduğunu dile getirirken, teknik heyeti adeta şoke etti. Hiçbir sakatlığı bulunmayan Adriano'nun, Teknik Direktör Şenol Güneş'in tepkisini çektiği ve kadroya alınmayarak, İstanbul'da bırakıldığı belirlendi.

Siyah-beyazlı yöneticiler ve Güneş'in, Brezilyalı oyuncunun sakat olduğuna inanmadıkları öğrenildi. Ankaragücü maçından sonra Adriano'nun durumuyla ilgili bir karar verecek olan yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuyu kadro dışı bırakabileceği vurgulandı.

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