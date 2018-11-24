Kupada heyecan katlandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi yapıldı. TFF'nin Riva Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Galatasaray'ın rakibi Keçiörengücü, Fenerbahçe'nin rakibi Giresunspor, Trabzonspor'un rakibi de Sivas Belediyespor oldu. Karşılaşmalar 18, 19 ve 20 Aralık'ta çift maçlı eleminasyon sistemine göre yapılacak. Heyecan yine A Spor ekranında olacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Antalya-Darıca GB
Sivas Bld-Trabzon
Çaykur Rize-Balıkesir
Nazilli Bld-Göztepe
Gençlerbirliği-Hatay
A.Demir-Başakşehir
Bolu-Van BŞB
Altay-Kayseri
Ümraniye-1461 Trabzon
Menemen-Kasımpaşa
Fenerbahçe-Giresun
Karagümrük-Akhisar
Alanya-Kahramanmaraş
Bodrum Bld-Ankaragücü
Malatya-Etimesgut Bld
Keçiören-Galatasaray
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