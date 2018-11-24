Kupada heyecan katlandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi yapıldı. TFF'nin Riva Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Galatasaray'ın rakibi Keçiörengücü, Fenerbahçe'nin rakibi Giresunspor, Trabzonspor'un rakibi de Sivas Belediyespor oldu. Karşılaşmalar 18, 19 ve 20 Aralık'ta çift maçlı eleminasyon sistemine göre yapılacak. Heyecan yine A Spor ekranında olacak.





İŞTE EŞLEŞMELER

Antalya-Darıca GB



Sivas Bld-Trabzon



Çaykur Rize-Balıkesir



Nazilli Bld-Göztepe



Gençlerbirliği-Hatay



A.Demir-Başakşehir



Bolu-Van BŞB



Altay-Kayseri



Ümraniye-1461 Trabzon



Menemen-Kasımpaşa



Fenerbahçe-Giresun



Karagümrük-Akhisar



Alanya-Kahramanmaraş



Bodrum Bld-Ankaragücü



Malatya-Etimesgut Bld



Keçiören-Galatasaray