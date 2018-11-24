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Kupada heyecan katlandı

’nda son 32 turu kuraları çekildi ’ın rakibi Keçiören, ’nin rakibi Giresun, ’un rakibi de Sivas Belediye oldu.

Kupada heyecan katlandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının kura çekimi yapıldı. TFF'nin Riva Tesisleri'ndeki kura çekimine, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. Galatasaray'ın rakibi Keçiörengücü, Fenerbahçe'nin rakibi Giresunspor, Trabzonspor'un rakibi de Sivas Belediyespor oldu. Karşılaşmalar 18, 19 ve 20 Aralık'ta çift maçlı eleminasyon sistemine göre yapılacak. Heyecan yine A Spor ekranında olacak.


İŞTE EŞLEŞMELER

Antalya-Darıca GB

Sivas Bld-Trabzon

Çaykur Rize-Balıkesir

Nazilli Bld-Göztepe

Gençlerbirliği-Hatay

A.Demir-Başakşehir

Bolu-Van BŞB

Altay-Kayseri

Ümraniye-1461 Trabzon

Menemen-Kasımpaşa

-Giresun

Karagümrük-Akhisar

Alanya-Kahramanmaraş

Bld-Ankaragücü

Malatya-Etimesgut Bld

Keçiören-

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