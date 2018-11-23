Galatasaray Kulübü, Atiker Konyaspor karşısında alınan beraberlik sonrası açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 24 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te olağanüstü toplanacaktır. Toplantının ardından Başkanımız Mustafa Cengiz, canlı yayınla açıklama yapacaktır."
Atiker Konyaspor karşılaşmasının son dakikasında maçın hakemi Hüseyin Göçek'in Konyaspor lehine verdiği penaltı ve pozisyonun devamında Serdar Aziz'e gösterdiği kırmızı kart sarı-kırmızılı camiada büyük tepkiye neden olmuştu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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