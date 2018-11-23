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  • 24.11.2018 01:55
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 01:55

Son dakika: 'dan olağanüstü toplantı kararı!

Son dakika haberine göre 'dan, beraberliği sonrası açıklama geldi. 'in gördüğü kırmızı kart ve verilen tartışmalı penaltı kararı ile ilgili Galatasaray Yönetim Kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantı sonrası Galatasaray Başkanı açıklama yapacak.

Galatasaraydan olağanüstü toplantı kararı!

Kulübü, karşısında alınan beraberlik sonrası açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 24 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te olağanüstü toplanacaktır. Toplantının ardından Başkanımız , canlı yayınla açıklama yapacaktır."

Atiker Konyaspor karşılaşmasının son dakikasında maçın hakemi Hüseyin Göçek'in Konyaspor lehine verdiği penaltı ve pozisyonun devamında 'e gösterdiği kırmızı kart sarı-kırmızılı camiada büyük tepkiye neden olmuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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