Can Öncü: Kenan ağabeyin öğrencisiyiz

MOTO3 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Can Öncü, Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nu örnek aldığını ve dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi. Öncü, "Kenan ağabeye güvenim sonsuz. 5 kez dünya şampiyonu oldu. Biz de onun öğrencileriyiz. Kenan Sofuoğlu motor sporlarını bıraktı ve hayatını bize adadı" dedi.
- Spor
- 24.11.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.