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: Kenan ağabeyin öğrencisiyiz

Can Öncü: Kenan ağabeyin öğrencisiyiz
MOTO3 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Can Öncü, Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nu örnek aldığını ve dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi. Öncü, "Kenan ağabeye güvenim sonsuz. 5 kez dünya şampiyonu oldu. Biz de onun öğrencileriyiz. motor sporlarını bıraktı ve hayatını bize adadı" dedi.

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