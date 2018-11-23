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  • 23.11.2018 20:53
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 20:54

: Cezalar bizi daha da kenetleyecek

Spor Kulübü Başkanı , “İnşallah bu cezalar bizleri daha çok kenetleyecek ve birbirimize bağlayacak” dedi.

Cezalar bizi daha da kenetleyecek

Yaptığı açıklamalar sebebiyle 'ndan () 105 gün hak mahrumiyeti cezası alan Başkanı , ile oynanan maçı Galatasaraylılar Derneği'nden takip etti.

Başkan Mustafa Cengiz, dernek binasına girişte yaptığı açıklamada cezanın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İnşallah bu cezalar bizleri daha çok kenetleyecek ve birbirimize bağlayacak. Sadece bu yıl değil önümüzdeki yıllarda 22, 23, 25 ve 100. yıldızımızı takacağız. Fatih hocayı kutladık. Kendisine başarılar diliyoruz. Biz sahada olmasak da kendimiz oradayız. Milyonların içindeyiz. Milyonlarda bizimle beraber. Biz onlarla onlar bizle" şeklinde konuştu.

Bir taraftarın 'Başkanım biz maça gidiyoruz. İyi ki varsınız' sözüne cevap veren Cengiz, "Kutlarım. Bizim yerimize de destekleyin bu takımı. Teşekkür ederim" diye konuştu.

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