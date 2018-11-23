Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılacağı kura çekimi saat 14.30'da başladı.



Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçların kura çekimine 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da girdi. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR EŞLEŞMELERİNazilli Belediyespor - GöztepeNazilli Belediyespor - Göztepe

Çaykur Rizespor - Balıkesir Baltok

Adana Demirspor - Medipol Başakşehir

Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor

Kasımpaşa - Menemen Belediyespor

Sivas Belediyespor - Trabzonspor

Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

Fatih Karagümrük - Akhisarspor

Altay - Kayserispor

Fenerbahçe - Giresunspor

Keçiörengücü - Galatasaray

Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü

Gençlerbirliği - Hatayspor

Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği

Ümraniyespor - 1461 Trabzon

Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'na katılacak kulüpler şöyle:

SERİ BAŞI:

Akhisarspor

Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor

Boluspor

Çaykur Rizespor

Evkur Yeni Malatyaspor

Fenerbahçe

Galatasaray

Gençlerbirliği

Göztepe

Kasımpaşa

Kayserispor

Medipol Başakşehir

MKE Ankaragücü

Trabzonspor

Ümraniyespor​



SERİ BAŞI OLMAYANLAR:

1461 Trabzon

Adana Demirspor

Altay

Balıkesirspor Baltok

Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Darıca Gençlerbirliği

Etimesgut Belediyespor

Fatih Karagümrük

Giresunspor

Hatayspor

Kahramanmaraşspor

Keçiörengücü

Menemen Belediye Spor

Nazilli Belediyespor

Sivas Belediye Spor

Van Büyükşehir Belediyespor