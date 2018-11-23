Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Kulüp temsilcileri ile TFF yetkililerinin katılacağı kura çekimi saat 14.30'da başladı.
Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak maçların kura çekimine 4. Eleme Turu galibi 28 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Akhisarspor takımları da girdi. İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.
İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 5. TUR EŞLEŞMELERİNazilli Belediyespor - GöztepeNazilli Belediyespor - Göztepe
Çaykur Rizespor - Balıkesir Baltok
Adana Demirspor - Medipol Başakşehir
Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor
Kasımpaşa - Menemen Belediyespor
Sivas Belediyespor - Trabzonspor
Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
Fatih Karagümrük - Akhisarspor
Altay - Kayserispor
Fenerbahçe - Giresunspor
Keçiörengücü - Galatasaray
Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü
Gençlerbirliği - Hatayspor
Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
Ümraniyespor - 1461 Trabzon
Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'na katılacak kulüpler şöyle:
SERİ BAŞI:
Akhisarspor
Antalyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Boluspor
Çaykur Rizespor
Evkur Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe
Galatasaray
Gençlerbirliği
Göztepe
Kasımpaşa
Kayserispor
Medipol Başakşehir
MKE Ankaragücü
Trabzonspor
Ümraniyespor
SERİ BAŞI OLMAYANLAR:
1461 Trabzon
Adana Demirspor
Altay
Balıkesirspor Baltok
Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Darıca Gençlerbirliği
Etimesgut Belediyespor
Fatih Karagümrük
Giresunspor
Hatayspor
Kahramanmaraşspor
Keçiörengücü
Menemen Belediye Spor
Nazilli Belediyespor
Sivas Belediye Spor
Van Büyükşehir Belediyespor
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