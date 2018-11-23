Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak? Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray'da önemli isimler Ndiaye, Rodrigues, Donk ile sakatlıkları bulunan Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba, karşılaşmada görev yapamayacak. Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? Galatasaray - Konyaspor muhtemel 11'ler kimler? İşte ayrıntılar...

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 13. hafta perdesi bugün Galatasaray - Konyaspor maçı ile açılacak. Galatasaray - Konyaspor maçı saat 20.30'da başlayacak. BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem Serkan Çınar olacak.

Mücadeledenin VAR hakemi ise Halis Özkahya.

GALATASARAY - KONYSPOR MUHTEMEL 11

GALATASARAY

Muslera - Ozan, Maicon, Serdar - Mariano, Selçuk, Fernando, Ömer - Feghouli, Onyekuru, Eren

CEZALI: Ndaiye, Rodrigues, Donk

SAKAT: Emre Akbaba, Belhanda, Sinan

KONYASPOR

Serkan, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana, Yatabare

SAKAT: Hurdato, Selim

CEZALI :Yok

CEZALI VE SAKATLAR

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Ryan Donk, Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.

Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve ameliyat edilen Emre Akbaba da karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak.

Tedavileri tamamlanan ve dünkü antrenmanda takımla çalışan Eren Derdiyok, Serdar Aziz, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo'nun karşılaşmada oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.

FERNANDO CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Atiker Konyaspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Brezilyalı futbolcu, bugünkü maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 14. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

KONYASPOR GALATSARAY GALİBİYETİNE HASRET

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor.

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırarak teknik direktörlüğe Aykut Kocaman'ı getiren yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 23 maçtır yenemiyor.

Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 23 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı, 15 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

KONYASPOR DEPLASMANDA GALİP GELEMEDİ

Atiker Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kazanamadı.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 17 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 2'si berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da da 0-0'lık beraberliklerle aldı.

İstanbul'da ev sahibi ekip 45, konuk takım ise 13 gol attı.

SÜPER LİG'DE 35. RANDEVU

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig'de bugün 35. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 34 lig maçından 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların 70 golüne, yeşil-beyazlılar 19 golle yanıt verebildi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 2-0, evinde de 2-1'lik skorlarla kazandı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanırken bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.