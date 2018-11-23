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'a Roma kancası

dello Sport gazetesi Roma Sportif Direktörü Monchi’nin Oğuzhan’ı çok istediğini yazdı. n gazetesi yıldız oyuncunun devre arası transfer olabileceğini öne sürdü.

OĞUZHAN’A ROMA KANCASI
Roma Cengiz'in ardından 'u transfer etmek için harekete geçti. 'nın önde gelen gazetelerinden biri olan dello Sport, Roma'nın daha önce talip olduğu Oğuzhan için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çalabileceğini okurlarına duyurdu. 'nin Sevilla'da görev yaptığı dönemde de Oğuzhan'ı istediği ancak o transferin o dönemde gerçekleşmediği haberde vurgulandı.

BİTME İHTİMALİ YÜKSEK
Roma'nın devre arasında Oğuzhan için Beşiktaş'ın kapısını çalmanın kuvvetli bir ihtimal olduğuna değinen gazete, "Bu transfer bitebilir" dedi.

BEŞİKTAŞ'A 2 MÜJDE BİRDEN
Beşiktaş'ta tedavileri tamamlanan Adriano ve Lens'in Ankaragücü maçında forma giyebileceği bildirildi. Babel ile Roco ise bu maçta forma giyemeyecekler.

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