Roma Cengiz'in ardından Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek için harekete geçti. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello Sport, Roma'nın daha önce talip olduğu Oğuzhan için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çalabileceğini okurlarına duyurdu. Sportif Direktör Monchi'nin Sevilla'da görev yaptığı dönemde de Oğuzhan'ı istediği ancak o transferin o dönemde gerçekleşmediği haberde vurgulandı.
BİTME İHTİMALİ YÜKSEK
Roma'nın devre arasında Oğuzhan için Beşiktaş'ın kapısını çalmanın kuvvetli bir ihtimal olduğuna değinen gazete, "Bu transfer bitebilir" dedi.
BEŞİKTAŞ'A 2 MÜJDE BİRDEN
Beşiktaş'ta tedavileri tamamlanan Adriano ve Lens'in Ankaragücü maçında forma giyebileceği bildirildi. Babel ile Roco ise bu maçta forma giyemeyecekler.
BİTME İHTİMALİ YÜKSEK
Roma'nın devre arasında Oğuzhan için Beşiktaş'ın kapısını çalmanın kuvvetli bir ihtimal olduğuna değinen gazete, "Bu transfer bitebilir" dedi.
BEŞİKTAŞ'A 2 MÜJDE BİRDEN
Beşiktaş'ta tedavileri tamamlanan Adriano ve Lens'in Ankaragücü maçında forma giyebileceği bildirildi. Babel ile Roco ise bu maçta forma giyemeyecekler.
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