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  • 23.11.2018 20:30

'tan Ankaragücü maçına ilişkin açıklama

, Ankaragücü maçına dair resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Beşiktaştan Ankaragücü maçına ilişkin açıklama

Ankaragücü- maçının oynanacağı stadyumda değişiklik olmasından sonra Beşiktaş kulübü, taraftarlarının tekrardan bilet alması gerektiğini belirten bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MKE Ankaragücü Maçı İle İlgili Önemli Bilgilendirme

tarafından MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı yer Kadir Has Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kayseri'ye gidecek olan taraftarlarımızın kartlarına para yükleyerek yeniden bilet alması gerekmektedir.

için bilet alan taraftarlarımıza bugün 19:00-23:00 saatleri arasında bilet alımı için öncelik hakkı tanımlanmıştır. Kalan biletlerin genel satışı 23:10'da başlayacaktır. Maç biletleri 1 TL'dir.

Osmanlı Stadyumu için alınan biletlerin iadesi önümüzdeki hafta içerisinde Passolig kartlarına yapılacaktır."

Anakaragücü ve Beşiktaş, 24 Kasım Cumartesi günü 'nda saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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