Ankaragücü- Beşiktaş maçının oynanacağı stadyumda değişiklik olmasından sonra Beşiktaş kulübü, taraftarlarının tekrardan bilet alması gerektiğini belirten bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MKE Ankaragücü Maçı İle İlgili Önemli Bilgilendirme

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasının oynanacağı yer Kayseri Kadir Has Stadyumu olarak değiştirilmiştir. Kayseri'ye gidecek olan taraftarlarımızın kartlarına para yükleyerek yeniden bilet alması gerekmektedir.

Osmanlı Stadyumu için bilet alan taraftarlarımıza bugün 19:00-23:00 saatleri arasında bilet alımı için öncelik hakkı tanımlanmıştır. Kalan biletlerin genel satışı 23:10'da başlayacaktır. Maç biletleri 1 TL'dir.

Osmanlı Stadyumu için alınan biletlerin iadesi önümüzdeki hafta içerisinde Passolig kartlarına yapılacaktır."

Anakaragücü ve Beşiktaş, 24 Kasım Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda saat 19:00'da karşı karşıya gelecek.