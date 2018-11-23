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’a çifte görev

Genç yıldız, hem savunmanın önünde kesici olacak hem de hücumlara destek verecek.

Eljif Elmas’a çifte görev
Fenerbahçe'de bu sezon yıldızı parlayan isimlerden biri olan Eljif Elmas, Trabzon deplasmanında belki de en önemli ve zor görevi yüklenecek. Eljif, M.Topal ile birlikte savunmanın önünde rakip hücumcuları karşılayacağı gibi, hücuma da destek verecek. Eljif Elmas maç başına 12 km. ile Fenerbahçe'de en çok mesafe kateden oyuncu olmuştu.

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