



Sedat İncesu, dün akşam yaptığı açıklamada, "Hayatımda çok şey gördüm de mobingin böylesini görmedim. Benimle alakalı durumların haricinde takımla ilgili olan durumları ise 3 Aralık'ta yapacağım basın toplantısında açıklayacağım. Bu takım üzerinden nasıl ekonomik istismar yapıldı, hepsini çıkaracağım ortaya. Beni korkutup tehdit ediyorlar" diyerek istifa ettiğini bildirmişti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan da yaptığı paylaşımla, "Bitti" ifadesini kullanan Sedat İncesu, bugün ise bu kararından vazgeçti.