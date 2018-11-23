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  • 23.11.2018 11:58
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 12:08

'nin sakatlığı ile sarsıldı

Hafta sonu 'de Ankaragücü'nün konuğu olacak , 'nin sakatlık haberi ile sarsıldı. Siyah-beyazlı ekibin yıldızının Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyeceği açıklandı.

Beşiktaşta sakatlık depremi

'in 13'üncü haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkacak , Portekiz Milli Takımı'nın Polonya ile oynadığı maçta sakatlanan 'den gelen haberle şok yaşadı.

Beşiktaş'ın resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle;
"Portekiz milli takımının Polonya ile oynadığı Uluslar Ligi maçı sırasında sağ uyluk arka adalesinde batma ve ağrı hisseden Pepe'nin Porto'da yapılan muayenesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde (Biceps) yırtık tespit edilmiştir.

İstanbul'a dönen Pepe'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır.".

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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