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  • 23.11.2018 09:51

'ten Kostas Sloukas'a sert uyarı

THY Euroleague'de İsrail'de oynanan Maccabi - maçında, sarı lacivertli takımın hocası maçta yaşanan bir pozisyon nedeniyle Kostas Sloukas'ı sert şekilde uyardı.

Zeljko Obradovicten Kostas Sloukasa sert uyarı

aldığı molada takımın yıldız isimlerinden biri olan Kostas Sloukas'a çok sert tepki gösterdi.

OBRADOVIC ÇILDIRDI
Önce Jan Vesely'in yaptığı top kaybını sertçe eleştiren Obradovic, sonrasında Sloukas'a "Ne yani bana şimdi mi soruyorsun ne oynayacağını? Öyle bir şey yok. Tüm hayatın boyunca bana soracaksın ne oynayacağını! Hepiniz bana soracaksınız! Sadece problem çıktıktan sonra sormayacaksınız" diyerek çıkıştı.

İşte o anlar...

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