Ljajic için özgürlük

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e özgürlük... Quaresma'dan dolayı duran top kullanamayan Ljajic'in imdadına hocası Şenol Güneş yetişti.



ETKİLENDİ

Tecrüebeli teknik adam, Ljajic'in milli takımda gösterdiği performanstan da etkilenerek, yıldız 10 numaranın maçlarda daha fazla inisiyatif almasını ve duran topları kullanmasını isteyecek.



LİGDE GOLÜ VE ASİSTİ YOK

Torino'dan kiralanan Sırp oyuncu, Quaresma ile problemler yaşamış ve duran topları sürekli onun kullanmasından dolayı rahatsızlığını die getirmişti. Süper Lig'de 6 maçta görev alan Ljajic'in golü ve asisti bulunmuyor.