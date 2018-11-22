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Ljajic için özgürlük

, Quaresma’dan dolayı maçlarda sorumluluk alamayan Sırp yıldıza daha fazla inisiyatif verecek...

Ljajic için özgürlük
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e özgürlük... Quaresma'dan dolayı duran top kullanamayan Ljajic'in imdadına hocası Şenol Güneş yetişti.

ETKİLENDİ
Tecrüebeli teknik adam, Ljajic'in milli takımda gösterdiği performanstan da etkilenerek, yıldız 10 numaranın maçlarda daha fazla inisiyatif almasını ve duran topları kullanmasını isteyecek.

LİGDE GOLÜ VE ASİSTİ YOK
Torino'dan kiralanan Sırp oyuncu, Quaresma ile problemler yaşamış ve duran topları sürekli onun kullanmasından dolayı rahatsızlığını die getirmişti. Süper Lig'de 6 maçta görev alan Ljajic'in golü ve asisti bulunmuyor.

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