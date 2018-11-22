Bugünkü
Takvim

Cengiz büyük bir yetenek

Roma’nın iki efsane futbolcusu Aldair ve , ’da göğsümüzü kabartan için övgü dolu ifadeler kullandı.

Cengiz büyük bir yetenek
ROMA'NIN iki eski futbolcusundan milli yıldızımız Cengiz Ünder'e övgüler... Brezilyalı eski oyuncu Aldair Nascimento dos Santos, Cengiz'in Avrupa'da çok sayıda kulüp tarafından takip edildiğini belirterek, "Roma'da devam etmesi onun için daha iyi olabilir. Kendini biraz daha geliştirirse çok daha güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum." diye konuştu. Aldair, "Cengiz iki sezondur Roma'da oynuyor. Roma, oyuncuları çok detaylı ve sistematik bir şekilde seçiyor. Onların iyi bir seçim yaptıklarını düşünüyorum" dedi. Vincent Candela ise, "Cengiz, çok güzel gelişiyor. Daha çok genç ve Roma'ya geleli 1 yıl oldu. Önümüzdeki sene daha büyük işler yapacak. Önünün açık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ROMA, DEVLET BAHÇELİ'Yİ DEV MAÇA DAVET ETTİ
Genel Başkanı , Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma-Real Madrid maçına ev sahibi ekip tarafından edildi. Bahçeli, Roma kulübüne teşekkür ederek, yoğun siyasi gündemi nedeniyle gelemeyeceğini iletti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriCengiz büyük bir yetenek
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar