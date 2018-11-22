Cengiz büyük bir yetenek

ROMA'NIN iki eski futbolcusundan milli yıldızımız Cengiz Ünder'e övgüler... Brezilyalı eski oyuncu Aldair Nascimento dos Santos, Cengiz'in Avrupa'da çok sayıda kulüp tarafından takip edildiğini belirterek, "Roma'da devam etmesi onun için daha iyi olabilir. Kendini biraz daha geliştirirse çok daha güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum." diye konuştu. Aldair, "Cengiz iki sezondur Roma'da oynuyor. Roma, oyuncuları çok detaylı ve sistematik bir şekilde seçiyor. Onların iyi bir seçim yaptıklarını düşünüyorum" dedi. Vincent Candela ise, "Cengiz, çok güzel gelişiyor. Daha çok genç ve Roma'ya geleli 1 yıl oldu. Önümüzdeki sene daha büyük işler yapacak. Önünün açık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
ROMA, DEVLET BAHÇELİ'Yİ DEV MAÇA DAVET ETTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma-Real Madrid maçına ev sahibi ekip tarafından davet edildi. Bahçeli, Roma kulübüne teşekkür ederek, yoğun siyasi gündemi nedeniyle maça gelemeyeceğini iletti.
ROMA, DEVLET BAHÇELİ'Yİ DEV MAÇA DAVET ETTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma-Real Madrid maçına ev sahibi ekip tarafından davet edildi. Bahçeli, Roma kulübüne teşekkür ederek, yoğun siyasi gündemi nedeniyle maça gelemeyeceğini iletti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.