

Roma formasıyla yakaladığı çıkışın ardından birçok kulübün radarına giren Cengiz Ünder için İngiltere'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan Calciomercato sitesi, ismi daha önce Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Bayern Münih ile anılan 21 yaşındaki futbolcunun Arsenal'e transfer olacağını ileri sürdü.