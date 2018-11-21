Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 21.11.2018 09:44

Yılın transferi! için iddiası

İtalyan Calciomercato sitesi, ismi daha önce Liverpool, , ve ile anılan 21 yaşındaki futbolcunun 'e transfer olacağını ileri sürdü.


Roma formasıyla yakaladığı çıkışın ardından birçok kulübün radarına giren Cengiz Ünder için İngiltere'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan Calciomercato sitesi, ismi daha önce Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Bayern Münih ile anılan 21 yaşındaki futbolcunun Arsenal'e transfer olacağını ileri sürdü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriYılın transferi! Cengiz Ünder için Arsenal iddiası
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar