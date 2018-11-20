UEFA Uluslar B Ligi'ndeki İsveç mağlubiyetinin ardından grubunu 3 puanla tamamlayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen milliler, hazırlık maçında Ukrayna 'yı konuk etti. Mücadelede iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Milli Takım ımız'da Merih Demiral ilk kez milli formayı terletti.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında Ömer Bayram'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

9. dakikada gole yaklaştık: Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Yunus Mallı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

18. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mykolenko'nun yerden pasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Kovalenko'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

24. dakikada Kovalenko'nun ara pasıyla ceza sahasına giren Tsygankov'un vuruşunda, kaleci Sinan Bolat meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.





Millilerimiz ikinci yarıya hızlı başladı. 50. dakikada gole çok yaklaştık: Serdar Gürler'in sol kanattan içeriye yerden pasında altıpas üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunu kaleci Andriy Lunin güçlükle kornere çeldi.

Bu pozisyondan 5 dakika sonra bu kez Serdar Gürler'le gol aradık: Sol çaprazdan ceza sahası çizgisinin hafif gerisinden topla buluşan Serdar Gürler topu sağına çekip vuruşunu yaptı ancak top kaleci Andriy Lunin'de kaldı.

Karşılaşmada dakikalar 79'u gösterdiğinde Cengiz Ünder'le gole yaklaşan taraf olduk. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan yıldız futbolcu topu çekerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

Maçın kalan dakikalarında da gol sesi çıkmayınca mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. A Milli Futbol Takımı, Ukrayna karşılaşmasıyla birlikte teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 17. maçını oynadı. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 17 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez mağlup oldu, 6 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 8'i resmi, 9'u özel 17 maçta 17 kez rakip fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 25 gol gördü.