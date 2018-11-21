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  • 21.11.2018 15:08
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 15:49

'nin elemelerinde torbası belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () elemelerinde kura çekiminde yer alacak ülkelerin torbaları belli oldu A Milli Takımımız turnava elemelerine 3'üncü torbadan katılacak.

Euro 2020 elemelerinde torbalar belli oldu

eleme gruplarının torbaları, Uluslar Ligi'nde alınan puanlarla belirlendi. 'nin 3. torbada yer aldığı kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 2 Aralıkta gerçekleştirilecek.

55 takımın 10 grupta mücadele edeceği elemelerde, 5 tane 5, 5 tane de 6 takımdan oluşan grup olacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan turnuvada mücadele etme hakkını kazanacak. Diğer dört takım ise UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Elemelerde ilk maçlar 21-23 Mart 2019, son karşılaşmalar ise 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak.

KURA ÇEKİMİNDEKİ TORBALAR ŞÖYLE:
UEFA Uluslar Ligi torbası: Portekiz, Hollanda, İngiltere, İsviçre
1. torba: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya
2. torba: Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çekya
3. torba: Türkiye, Slovakya, İrlanda, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail
4. torba: Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan
5. torba: Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları
6. torba: Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

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