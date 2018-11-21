Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, F.Bahçe maçı için iddialı konuştu. Karaman, "F.Bahçe'yi yenmeliyiz. Oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Elimdeki malzemeyi en iyi şekilde sahaya çıkaracğım." dedi.
HER MAÇA AYNI ÖNEM
F.Bahçe maçını diğer karşılaşmalardan ayırmamaları gerektiğini de söyleyen Karaman, "Bizim yeteneklerimizden şüphe duymazsanız, daha iyi bir Trabzonspor'u oluştururuz" ifadelerini kullandı.
DÜZELTMEDEN GİTMİYORUM
Yaşanan olumsuzluklar karşısında kolay pes etmeyeceğini sözlerine ekleyen deneyimli hoca "Bu kulüp duruş gösterdiği noktada burayı düzeltmeden de bir yere gitmiyorum. Bunu herkes iyi bilsin" diye konuştu.
HER MAÇA AYNI ÖNEM
F.Bahçe maçını diğer karşılaşmalardan ayırmamaları gerektiğini de söyleyen Karaman, "Bizim yeteneklerimizden şüphe duymazsanız, daha iyi bir Trabzonspor'u oluştururuz" ifadelerini kullandı.
DÜZELTMEDEN GİTMİYORUM
Yaşanan olumsuzluklar karşısında kolay pes etmeyeceğini sözlerine ekleyen deneyimli hoca "Bu kulüp duruş gösterdiği noktada burayı düzeltmeden de bir yere gitmiyorum. Bunu herkes iyi bilsin" diye konuştu.
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