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  • 21.11.2018 17:49

'tan Babel açıklaması

, Almanya - Hollanda maçında sakatlanan 'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sağ arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edilen Hollandalı futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Beşiktaştan Babel açıklaması
Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz 'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır"
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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